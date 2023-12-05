В Севастополе снова громкие взрывы: какие объекты врага могли быть под прицелом

Стало известно о взрывах в Севастополе. Сегодня они раздаются там уже во второй раз.

В Севастополе 5 декабря снова слышали громкие звуки, похожие на запуски реактивных бомбометов. По информации СМИ, говорится о центральной части города.

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Россия не комментировала ситуацию

Взрывы доносились со стороны входа в главную бухту Севастополя. Российские власти и военные никак не отреагировали на ситуацию.

Недалеко расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты России. Однако учения не анонсировали.

Во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов