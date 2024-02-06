В Севастополе снова громко: там прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В городе посреди дня прогремели взрывы.

Известно, что звуки отдаленных взрывов доносятся ориентировочно из района Казачьей бухты.

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Взрывы в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму днем 6 февраля были слышны взрывы.

Похоже на стрельбы российских военных на полигоне в Казачьей бухте,

– рассказал корреспондент "Крым. Реалии".

Однако, стоит отметить, что традиционных анонсов учений, которые российские власти Севастополя привыкли распространять в таких случаях, нет.

С августа 2022 года в Крыму регулярно слышны звуки взрывов. Российские власти обычно объясняют их "учениями" или "работой ПВО".

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