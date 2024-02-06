В Севастополе снова громко: там прогремели взрывы
6 февраля 2024, 12:50Читати новину українською
Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В городе посреди дня прогремели взрывы.
Известно, что звуки отдаленных взрывов доносятся ориентировочно из района Казачьей бухты.
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Взрывы в Севастополе
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму днем 6 февраля были слышны взрывы.
Похоже на стрельбы российских военных на полигоне в Казачьей бухте,
– рассказал корреспондент "Крым. Реалии".
Однако, стоит отметить, что традиционных анонсов учений, которые российские власти Севастополя привыкли распространять в таких случаях, нет.
С августа 2022 года в Крыму регулярно слышны звуки взрывов. Российские власти обычно объясняют их "учениями" или "работой ПВО".
Мощный удар по Бельбеку
- 31 января в Крыму раздалось несколько взрывов. В сети утверждали, что под ударом оказался аэродром "Бельбек".
- Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук фактически подтвердил поражение аэропорта. Он поделился, что в составе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром Бельбек, куда она обязательно вернется.
- В результате взрывов на аэродроме "Бельбек" был уничтожен пункт связи военной части 80159. После прилета на аэродроме вспыхнул пожар, охвативший более 30 квадратных метров.