Відомо, що звуки віддалених вибухів долинають орієнтовно із району Козачої бухти.

Дивіться також Чекати залишилось недовго, – командувач ВМС спрогнозував долю Кримського мосту

Вибухи в Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вдень 6 лютого було чути вибухи.

Схоже на стрілянини російських військових на полігоні у Козачій бухті,

– розповів кореспондент "Крим. Реалії".

Однак, варто наголосити, що традиційних анонсів навчань, які російська влада Севастополя звикла розповсюджувати в таких випадках, немає.

З серпня 2022 року в Криму регулярно чути звуки вибухів. Російська влада зазвчичай пояснює їх "навчаннями" або ж "роботою ППО".

Традиційно окупаційна влада намагається вдати, що нічого не відбувається і повідомляє, що у місті "все спокійно". Однак, наразі коментарів від місцевої влади ще немає.

Потужний удар по Бельбеку