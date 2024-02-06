Відомо, що звуки віддалених вибухів долинають орієнтовно із району Козачої бухти.
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Вибухи в Севастополі
У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вдень 6 лютого було чути вибухи.
Схоже на стрілянини російських військових на полігоні у Козачій бухті,
– розповів кореспондент "Крим. Реалії".
Однак, варто наголосити, що традиційних анонсів навчань, які російська влада Севастополя звикла розповсюджувати в таких випадках, немає.
З серпня 2022 року в Криму регулярно чути звуки вибухів. Російська влада зазвчичай пояснює їх "навчаннями" або ж "роботою ППО".
Традиційно окупаційна влада намагається вдати, що нічого не відбувається і повідомляє, що у місті "все спокійно". Однак, наразі коментарів від місцевої влади ще немає.
Потужний удар по Бельбеку
- 31 січня у Криму пролунало декілька вибухів. У мережі стверджували, що під ударом опинився аеродром "Бельбек".
- Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук фактично підтвердив ураження летовища. Він поділився, що у складі Повітряних сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром Бельбек, куди вона обов'язково повернеться.
- Внаслідок вибухів на аеродромі "Бельбек" було знищено пункт зв'язку військової частини 80159. Після прильоту на летовищі спалахнула пожежа, яка охопила понад 30 квадратних метрів.