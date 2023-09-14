В Севастополе не хватает мест в больницах для раненых на судоремонтном заводе
Источник:"Крымский ветер"
После взрывов в Севастополе на судоремонтном заводе раненых оказалось так много, что мест в местной больнице почти нет. Вероятно, их уже свозили в Симферопольский госпиталь.
Телеграмма-каналы, ссылаясь на подписчиков и источники в севастопольских и крымских структурах, отметили, что раненых даже размещали в коридорах. Следует заметить, что взрывы в Севастополе звучали против 13 сентября 2023 года.
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Какие последствия взрывов в Севастополе для оккупантов
Согласно данным телеграм-канала, погибших точно более двух, однако точное количество пока еще не известно. Однако уже есть данные, что раненых очень много.
Машины скорой помощи ездили на "Севморзавод" и обратно к трем часам дня (13 сентября – 24 Канал). В Севастополе мест для раненых уже почти нет и их впервые за много времени привозили в Симферопольский госпиталь на Горького,
– заявили источники.
Однако и туда раненых увозили в течение целого дня 13 сентября. Поэтому там уже не осталось много свободных мест. Поэтому раненых размещали в коридорах.
Что произошло в Севастополе
- Ночь против 13 сентября выдалась громкой для временного оккупированного Крыма. В частности, местные жители там слышали не менее 7 взрывов.
- Российские захватчики рассказали, что Украина якобы запустила по судоремонтному заводу в Севастополе, где комплексно ремонтируют корабли военно-морского флота России, 10 крылатых ракет и три морских дрона. По данным оккупантов, они якобы сбили все дроны и, якобы, 7 ракет.
- После взрывов пожар вспыхнул в трех очагах. В частности, речь идет о двух – в Южной бухте и одна – в Корабельной бухте.
- Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило 24 Каналу, что в результате удара по Севастополю были повреждены два корабля Черноморского флота. В частности, большой десантный корабль и подлодка.