Самый сложный ранг: оккупанты признали, что пожар в Севастополе быстро не потушат

В России с утра горит нефтебаза. Российские захватчики признали, что ее будет трудно потушить.

Оккупанты заявили, что смогут потушить возгорание вечером. Об этом сообщают российские СМИ.

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Уровень пожара – 4 ранг

Оккупационные "власти" Севастополя заявили, что в общей сложности повреждены 4 цистерны с топливом – на месте работают 60 пожарных. Пожару присудили 4 ранг – самый сложный из всех возможных. Поскольку объем топлива большой, возгорания локализовали очень долго. Горящую цистерну заливали пеной. Не загоревшиеся соседние резервуары постоянно охлаждают.

Более чем через 5 часов после взрыва оккупанты отчитались, что смогли локализовать возгорание – открытого огня больше не видно. При этом местные службы сообщили, что полностью пожар планируется потушить ориентировочно до 18:00. Чтобы ускорить процесс, оккупанты подвезли к месту возгорания пожарный поезд.

Что известно о "хлопке" в Севастополе