В Шахтерске ночью демилитаризовался склад боеприпасов: взрывы продолжаются утром
Источник:телеграм Дениса Казанского
Во временно оккупированном Шахтерске, что в Донецкой области ночью демилитаризовался склад боеприпасов. Взрывы в городе продолжаются утром.
В городе также загорелся пожар, который длится несколько часов. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский 8 июля.
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Взрывы и пожары в Шахтерске
Ночью в оккупированном Шахтерске как шаг доброй воли демилитаризовался склад боеприпасов. Масштабный пожар длится уже несколько часов. Весь город слышит разрывы снарядов,
– говорится в сообщении.
В Шахтерске слышны взрывы: смотрите видео
Все началось ночью
Около 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги. А уже через полчаса началась эвакуация из города.
Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что начали раздаваться взрывы после 2 часов ночи. По их словам, есть "прилеты" в военные склады оккупантов. В сети опубликовали видео масштабного пожара, который сопровождается взрывами.
Также видны сильные вспышки. В Донецке тоже гремели взрывы. Сообщалось о "прилетах" в Буденновском и Ленинском районах.
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