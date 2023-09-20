Впервые дрон так близко подлетел к резиденции Путина: детали удара по Сочи

В российском Сочи 20 сентября вспыхнул масштабный пожар в результате атаки беспилотника. Дрон упал недалеко от резиденции Путина.

Российский ресурс "Агентство. Новости" пишет, что место падения дрона в Сочи расположен примерно в 25 километрах от официальной резиденции Путина "Бочаров Ручей", сообщает 24 Канал. Сообщается, что впервые беспилотник подлетел так близко к сочинской резиденции Путина.

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Удар дрона в Адлере стал самой дальней атакой БПЛА на черноморском побережье

Издание отмечает, что резиденция расположена ближе к Украине, чем нефтебаза, где произошел прилет. Соответственно, дрон должен был пролететь мимо района расположения резиденции.

В резиденции "Бочаров ручей" построена копия кабинета Путина из подмосковной резиденции "Ново-Огарево". В конце мая 2023 года недалеко от резиденции "Ново-Огарево" тоже падал дрон. Кроме того, в мае 2023 года неизвестный дрон взорвался над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кабинет Путина.

При этом ресурс пишет, что удар дрона по нефтебазе "Роснефти" в Адлере стал самой дальней атакой БПЛА на черноморском побережье.

Адлер (часть Сочи) расположен примерно в 550 километрах от ближайшей территории, контролируемой Украиной. Раньше дроны ни разу не залетали так далеко в глубь черноморского побережья России: самой дальней точкой был Туапсе, где в феврале дрон также атаковал нефтебазу "Роснефти".

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