Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области

Дроны снова атакуют Россию. Ночью 27 января вражеская ПВО "сбивала" ударные БпЛА в Тверской области.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Они предполагают удар беспилотником самолетного типа "Лютый" по местному нефтеперерабатывающему заводу.

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Что известно об атаке

Местные жители пишут, что около полуночи услышали характерный звук БпЛА, который летел в небе. Впоследствии якобы сработала противовоздушная оборона, цель была сбита.

Об этом сообщил и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Кроме того, по его словам, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки нет. На месте работали оперативные службы.

Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения: смотрите видео

Напомним, ночью 24 января беспилотники массированно атаковали Рязанскую область России. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод, вспыхнул пожар с многочисленными детонациями. Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России, он принадлежит государственной корпорации "Роснефть".

Следующей ночью, 25 января, ВСУ и ГУР повторно атаковали Рязанский НПЗ, обеспечивающий российскую армию.