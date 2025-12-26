Украинские разведчики продолжают наказывать российских оккупантов за военные преступления, которые они совершили в Украине. Так, очередь отвечать за содеянное наступила для захватчиков из 80-й бригады.

Накануне Рождества, утром 24 декабря, в городе Уссурийск Приморского края прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 – 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления, передает 24 Канал со ссылкой на источники в спецслужбах.

Что известно о "хлопке" в Уссурийске?

Официальные вражеские источники, как и обычно, не спешат детализировать событие. Зато в сообщениях тамошних СМИ говорится о якобы "хлопке сварочного аппарата".

В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов.

Местное население искренне удивляется, почему на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлечены десятки силовиков, в том числе и представители спецслужб.

Напомним, что оккупанты из 80-й бригады управления принимали активное участие в агрессивной войне против Украины.

Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей.

Как о взрывах в Уссурийске писали росСМИ / источники 24 Канала

Какие последствия последних ударов Украины по России?