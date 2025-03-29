В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы
- Ночью 29 марта в Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы во время воздушной тревоги, официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
- Враг применил дроны-камикадзе и ракеты для ударов, местные жители сообщали о звуках взрывов, а областные военные администрации призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.
Ночью 29 марта в Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные Telegram-каналы. По предварительным данным, враг ночью применил дроны-камикадзе и ракеты для ударов по центральным областям страны.
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Взрывы в Винницкой и Житомирской областях
В соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов в Винницкой и Житомирской областях. Сейчас официальных данных о разрушениях или пострадавших нет.
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В областных военных администрациях призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.
Местные власти и Вооруженные Силы Украины отмечают, что опасность остается высокой, ведь Россия продолжает применять тактику массированных ударов по украинским городам.