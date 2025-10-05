В ночь на 5 октября российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины ракетами и беспилотниками. В частности, враг атаковал Винницкую область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.

Что известно о российском ударе?

В Винницкой областной военной администрации рассказали о вражеском ударе по гражданскому объекту.

В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект,

– написала Наталья Заболотная.

Она подчеркнула, что по состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. На месте работают все соответствующие службы.

Какие последствия и детали ночного обстрела?