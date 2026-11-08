На Винницу летели реактивные дроны: раздались взрывы
В Винницкой области ночью 8 ноября прогремели взрывы. Перед этим защитники неба предупредили о приближении вражеского аппарата к областному центру.
Как сообщили Воздушные силы, скоростная воздушная цель двигалась непосредственно в направлении Винницы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно о воздушной атаке на Винницу в ночь на 8 ноября?
Российская армия в очередной раз применила для удара по Украине реактивные БПЛА ночью 8 ноября. Под атакой оказалась и Винницкая область.
По крайней мере один из дронов двигался непосредственно на Винницу, о чем предупреждали Воздушные силы. Он летел с южного направления.
Взрыв прогремел в городе около 01:45. Силы Противовоздушной обороны активно работали по вражеским целям.
Информации о последствиях обстрела на момент публикации еще не было. Воздушная атака по Украине продолжается.
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Добавим, что в Винницкой области уже слышали взрывы несколькими часами ранее. Это произошло около 21 вечера 7 ноября.