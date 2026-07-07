Там не было складов ВСУ, – военный опроверг слухи после взрыва в Вишневом

После российского удара в Вишневом на одном из объектов произошла детонация, что вызвало волну предположений в соцсетях. Российская пропаганда начала распространять версии о якобы военных складах, боеприпасах с обедненным ураном и даже запасах систем Patriot.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил , что известно об этом объекте и имел ли он отношение к украинской армии. Он также рассказал, кто должен установить все обстоятельства происшествия и почему окончательные выводы следует делать только после официальной проверки.

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На объекте в Вишневом не было складов ВСУ

Объект, на котором после российского удара произошла детонация, не находился в подчинении Вооруженных сил Украины и не входил в сферу их управления. По имеющейся информации, там не размещались ни военные склады, ни арсеналы украинской армии.

Я могу подтвердить, что там не было складов Вооруженных сил Украины, арсеналов или чего-либо из того, о чем распространяла информацию российская пропаганда,

– подчеркнул Мусиенко.

Он также опроверг заявления россиян о якобы боеприпасах с обедненным ураном или запасах для зенитных ракетных комплексов Patriot. Такие версии начали появляться сразу после взрывов, однако ни одна из них не соответствует действительности.

Расположение военных складов в Украине определяется директивными документами Министерства обороны и приказами главнокомандующего. Они регламентируют порядок дислокации таких объектов, в частности с учетом безопасности гражданского населения.

Существуют соответствующие директивные документы Министерства обороны и приказы главнокомандующего, которые определяют порядок и места расположения складов. Если посмотреть на случаи ударов по таким объектам за время войны, то это точно были не населенные пункты,

– пояснил военный аналитик.

Установить, кому именно принадлежал объект в Вишневом и что вызвало детонацию, должны компетентные органы. Служба безопасности Украины проводит проверку по поручению президента, после которой общественности сообщат столько информации, сколько позволяют условия военного положения.

Обстоятельства размещения объекта должны быть отдельно проверены

После взрывов в сети начали появляться предположения, что опасный объект якобы намеренно разместили рядом с жилыми домами. Однако история этой территории сложнее: завод в Вишневом работал еще с советских времен, а новые жилые кварталы начали возводить вокруг него значительно позже.

Объект и завод находились там давно, еще с советских времен. Уже потом рядом начали появляться жилые дома, особенно новые жилые кварталы,

– пояснил Мусиенко.

Поэтому следует установить не только назначение предприятия на момент российского удара, но и то, при каких условиях рядом с ним разрешили плотную застройку.

Если это было какое-то оборонное предприятие, возможно, стоило выяснить все обстоятельства и не строить плотно застроенные кварталы непосредственно рядом. Но сейчас нужно установить все факты, чтобы дать точный ответ,

– отметил военный аналитик.

По его словам, некоторая информация об объекте уже имеется, однако публиковать ее до завершения проверки было бы неправильно. Компетентные органы должны выяснить все детали, после чего станет понятно, какие данные можно обнародовать без ущерба для безопасности.

Мусиенко призвал не подменять расследование предположениями и не мешать работе Службы безопасности Украины. Именно официальная проверка должна дать ответ, кому принадлежал объект, что там хранилось и почему-то после российского удара произошла детонация.

Мусиенко опроверг версию о складах ВСУ в Вишневом: смотрите видео