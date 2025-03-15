Что атаковали неизвестные дроны в Волгоградской области России 15 марта, кроме местного НПЗ

В субботу, 15 марта, российское минобороны отчиталось о сбитии 64 "украинских" беспилотников над Волгоградской областью. Однако целью дронов мог быть не только местный НПЗ.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Под угрозой оказался арсенал комплексного хранения боеприпасов.

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Что известно об атаке 15 марта

В ночь 15 марта российская ПВО якобы уничтожила 6 БпЛА в районе Волгоградского НПЗ, принадлежащего "Лукойлу", а также возле линейной производственной диспетчерской станции "Ефимовская", которая принадлежит "Транснефти". Однако неспокойно было не только вблизи этих предприятий.

В поселке Котлубань в районе воинской части (57229) якобы сбили 44 дрона. Там мог быть расположен арсенал главного ракетного артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.

По предварительным данным, военные объекты не повреждены, пострадавших нет.