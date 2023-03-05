В Волноваху пришел "хлопок": прилетело в бар "Андрей" – любимое место оккупантов
Источник:телеграм Петра Андрющенко
На временно оккупированных территориях снова неспокойно. В частности, 5 марта "хлопок" посетил Волноваху.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Прилетело в любимый бар россиян.
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В Волновахе – "хлопок"
Андрющенко рассказал, что в Волновахе прилетело наказание в:
- бар "Андрей", где постоянно оккупанты что-то праздновали,
- помещение комендатуры.
Также в Ясиноватой (на видео) что-то пошло не так с местами хранения окурков. Врут, наверное,
– заметил советник городского головы.
Кроме того, местные телеграм-каналы сообщили, что ВСУ якобы ударили не только по позициям россиян в Волновахе, но и в Пологах. Следует заметить, что эта информация не является официальной, поэтому требует подтверждения от Генштаба.
Смотрите видео из Ясиноватой
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"Хлопка" становится все больше
- В Туапсе, в Краснодарском крае России, "что-то с реактивным двигателем" прилетело в базу "Роснефти". Предмет взорвался и вызвал пожар.
- Неизвестные БпЛА также зафиксировали в небе Адыгеи, поселке Новом в Краснодарском крае и над Брянщиной.
- А вот в Ленинградской области в небе заметили НЛО и наспех перекрыли воздушное пространство в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
- Взрыв также прогремел вблизи аэродрома в Ейске. По словам оккупантов, "хлопок" случился из-за атаки дронов.