В Запорожье раздались взрывы: Воздушные Силы предупреждали об угрозе баллистики

Сразу после воздушной тревоги, объявленной в Запорожской области в ночь на 23 июля, прогремела серия громких взрывов в областном центре.

Враг открыл огонь по региону из С-300. Местным жителям следует находиться в укрытиях до отбоя, передает 24 Канал.

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О тревоге в регионе сообщили в 2:28 ночи 23 июля. Уже через 2 минуты в Запорожье раздалась серия громких взрывов. Спустя еще несколько минут зазвучали новые.

Тем временем в Воздушных Силах предупредили, что враг применяет баллистическое вооружение.

Официальной информации о возможных повреждениях или пострадавших пока нет.

Отбой в Запорожской области раздался в 2:58 ночи.

До этого Россия атаковала Юг

В полночь воздушная тревога была объявлена ​​в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Россияне еще раз цинично атаковали Одесский регион с применением крылатых ракет разных видов. Использовали и "Калибры", и "Ониксы".

Огонь вели из Крыма. Оккупанты били даже по центру Одессы, историческая часть которого включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известно о разрушении в храме, который является одной из визитных карточек города, а также о повреждении жилых зданий, авто.

Заметим, что Россия терроризирует Юг после своего выхода из зерновой сделки. Страна-агрессорка бьет по украинским портам, местам хранения зерна, инфраструктурным объектам и по домам гражданских украинцев.

В Зеленского призвали предоставить ATACMS

На новый жесткий обстрел Юга отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он написал в телеграмме призыв к союзникам – предоставить Украине ATACMS и средства ПРО, чтобы ВСУ имели возможность защитить граждан и дать отпор противнику.

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре", – подчеркнул он.

Дальность ракет ATACMS доходит до 300 км. С их помощью можно уничтожить множество вооружений, сил и средств противника еще в местах базирования. Ракету очень сложно сбить, практически невозможно, к тому же она очень точная.