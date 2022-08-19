Взрывы в Запорожье – это работа ПВО: в ОВА рассказали подробности

Взрывы в Запорожье 19 августа – это работа ПВО. К счастью, информации о жертвах или пострадавших нет.

Подробности рассказал Александр Старух – глава Запорожской ОВА. Он подчеркнул, что детали сейчас уточняют.

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Старух призвал местных жителей сохранять спокойствие. Кроме того, он напомнил украинцам и украинкам, как важно соблюдать правила безопасности. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо вплоть до отбоя. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Громкие звуки взрывов, которые слышали в областном центре, – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет,

– говорится в сообщении.

Взрывы в Запорожье: главное

россияне часто атакуют Запорожье и область.

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье 19 августа. Местные жители рассказали в социальных сетях, что слышали целую серию схожих звуков. Затем известили о воздушной тревоге. Кроме того, в то время об опасности извещали жителей Луганщины. /p>

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