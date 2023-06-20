Пытаются запутать ПВО: Игнат объяснил, почему "Шахеды" долетели до Львова

Российские военные рано утром 20 июня атаковали Львов "Шахедами". В Воздушных Силах ВСУ объяснили, почему не удалось сбить дроны-камикадзе.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы оградить всю территорию от российских атак. Поэтому "Шахеды" долетели до Львова.

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Украине не хватает систем ПВО

"Кто летал по Украине на самолете, смотрел из окошечка, мог увидеть, какое у нас прекрасное и большое государство. И покрыть все направления теми системами, которые сегодня есть, зенитно-ракетными комплексами – большого и среднего радиуса действия – невозможно", – сказал он.

Игнат отметил, что средства ПВО размещены там, где это наиболее необходимо. В частности они защищают крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта.

Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть Украину колпаком, как это сделало государство Израиль,

– сказал спикер.

Кроме того, он пояснил, что мобильным огневым группам сложно ночью стрелковым оружием с небольшим радиусом сбить "Шахеды", также летящие по руслам рек, используя различные маршруты. Также старые истребители не очень эффективны в борьбе с дронами-камикадзе.

"Истребители 70-х годов не способны эффективно уничтожать (воздушные цели – 24 Канал). Летчики способны, делаем все возможное, и есть коэффициент сбития, есть какой-то результат. Но этого недостаточно, потому что техника морально устарела. Не видит тот радар. Невозможно этим вооружением эффективно их уничтожать. Делаем все возможное, но нужны F-16", – резюмировал Игнат.

"Шахеды" разлетелись по многим регионам

В эфире телемарафона Юрий Игнат рассказал о тактике оккупантов. По его словам, "Шахеды" разлетелись фактически по многим регионам.

Враг пытается запутать противовоздушную оборону, прокладывая маршруты заранее новые и по разным областям. Для того чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны для того, чтобы мы тратили на них силы и средства, как минимум зенитные управляемые ракеты,

– сказал он.

Он отметил, что это делается для выявления систем противовоздушной обороны Украины.

"Если удалось там пролететь на том направлении, ну, значит, они могут эту информацию использовать при планировании следующих ударов", – сказал он.

Что известно об атаке "Шахедов" на Львов