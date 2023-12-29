Взрывы во Львове и Харькове, Россия подняла в воздух 9 Ту-95МС: хронология 674 дня войны

В Украине начались 674 сутки полномасштабного вторжения. Россияне под утро атаковали города ударными дронами типа "Шахед": взрывы раздавались во многих городах.

О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуации на фронте и тылу, последствиях дроновой атаки врага и результатах работы ПВО – читайте в материале 24 Канала.

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