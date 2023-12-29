Взрывы во Львове и Харькове, Россия подняла в воздух 9 Ту-95МС: хронология 674 дня войны

29 декабря 2023, 06:07
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В Украине начались 674 сутки полномасштабного вторжения. Россияне под утро атаковали города ударными дронами типа "Шахед": взрывы раздавались во многих городах.

О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуации на фронте и тылу, последствиях дроновой атаки врага и результатах работы ПВО – читайте в материале 24 Канала. 

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07:31, 29 декабря

Враг ударил по Конотопу, есть раненые

Оккупанты ударили по Конотопу на Сумщине, поврежден многоквартирный дом и СТО. По предварительным данным Сумской ОВА, три человека получили ранения.

07:26, 29 декабря

Взрывы в Днепре и Харькове

В Днепре произошли громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: сначала около 07:00, а затем около 07:15. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине на момент атаки, информацию о взрывах – обнародуют впоследствии.

По Харькову, по состоянию на 07:06 очевидцы насчитали по меньшей мере 8 взрывов.

07:23, 29 декабря

Во Львове произошло возгорание на объекте

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне запустили более 10-ти ударных беспилотников типа "Шахед". на область. В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры в городе Львов.

06:35, 29 декабря

Россия выпустила ракеты по Украине

В Украине снова начали объявлять воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!
06:23, 29 декабря

Около 10 ударов по Харькову

По данным Харьковской ОВА, оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Тип вооружения устанавливают специалисты.

Предварительно, без пострадавших. Информацию о разрушениях устанавливают.

06:19, 29 декабря

В Одессе повреждена многоэтажка

Мэр Одессы показал последствия российской атаки по городу. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар, его удалось оперативно ликвидировать.

В Одессе произошел пожар в многоэтажке: видео

 

05:59, 29 декабря

Прилеты во Львове

По информации Андрея Садового, во время воздушной атаки во Львове зафиксировано два попадания.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", – написал он.

05:10, 29 декабря

Харьков подвергся обстрелу

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным обстрелом. По его словам, в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

04:40, 29 декабря

Во Львове работала ПВО

Во Львовской области раздались взрывы. Во Львовской ОВ сообщили, что работает противовоздушная оборона. Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что ПВО работала в Яворивском районе области.

03:40, 29 декабря

Взлет 9 бортов Ту-95МС

Воздушные силы предупредили о вылете 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

03:20, 29 декабря

Шахеды долетели на Запад.

Враг еще раз атаковал Украину ударными беспилотниками. "Шахеды" запустили по двум направлениям – северному и южному.

Ночью дроны долетели до Волынской и Львовской областей.

На 3 утра воздушная тревога охватила Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Общественное сообщало о взрывах, которые слышали в Хмельницкой области.

Автор: Анастасія Лукашевська