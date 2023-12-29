Взрывы во Львове и Харькове, Россия подняла в воздух 9 Ту-95МС: хронология 674 дня войны
В Украине начались 674 сутки полномасштабного вторжения. Россияне под утро атаковали города ударными дронами типа "Шахед": взрывы раздавались во многих городах.
О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуации на фронте и тылу, последствиях дроновой атаки врага и результатах работы ПВО – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты ударили по Конотопу на Сумщине, поврежден многоквартирный дом и СТО. По предварительным данным Сумской ОВА, три человека получили ранения. В Днепре произошли громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: сначала около 07:00, а затем около 07:15. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине на момент атаки, информацию о взрывах – обнародуют впоследствии. По Харькову, по состоянию на 07:06 очевидцы насчитали по меньшей мере 8 взрывов. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне запустили более 10-ти ударных беспилотников типа "Шахед". на область. В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры в городе Львов. По данным Харьковской ОВА, оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Тип вооружения устанавливают специалисты. Предварительно, без пострадавших. Информацию о разрушениях устанавливают. Мэр Одессы показал последствия российской атаки по городу. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар, его удалось оперативно ликвидировать. В Одессе произошел пожар в многоэтажке: видео По информации Андрея Садового, во время воздушной атаки во Львове зафиксировано два попадания. "Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", – написал он. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным обстрелом. По его словам, в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Во Львовской области раздались взрывы. Во Львовской ОВ сообщили, что работает противовоздушная оборона. Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что ПВО работала в Яворивском районе области. Воздушные силы предупредили о вылете 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. Враг еще раз атаковал Украину ударными беспилотниками. "Шахеды" запустили по двум направлениям – северному и южному. Ночью дроны долетели до Волынской и Львовской областей. На 3 утра воздушная тревога охватила Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Общественное сообщало о взрывах, которые слышали в Хмельницкой области.
Враг ударил по Конотопу, есть раненые
Взрывы в Днепре и Харькове
Во Львове произошло возгорание на объекте
Россия выпустила ракеты по Украине
Около 10 ударов по Харькову
В Одессе повреждена многоэтажка
Прилеты во Львове
Харьков подвергся обстрелу
Во Львове работала ПВО
Взлет 9 бортов Ту-95МС
Шахеды долетели на Запад.
Оккупанты ударили по Конотопу на Сумщине, поврежден многоквартирный дом и СТО. По предварительным данным Сумской ОВА, три человека получили ранения.
В Днепре произошли громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: сначала около 07:00, а затем около 07:15. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине на момент атаки, информацию о взрывах – обнародуют впоследствии.
По Харькову, по состоянию на 07:06 очевидцы насчитали по меньшей мере 8 взрывов.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне запустили более 10-ти ударных беспилотников типа "Шахед". на область. В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры в городе Львов.
По данным Харьковской ОВА, оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Тип вооружения устанавливают специалисты.
Предварительно, без пострадавших. Информацию о разрушениях устанавливают.
Мэр Одессы показал последствия российской атаки по городу. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар, его удалось оперативно ликвидировать.
В Одессе произошел пожар в многоэтажке: видео
По информации Андрея Садового, во время воздушной атаки во Львове зафиксировано два попадания.
"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", – написал он.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным обстрелом. По его словам, в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
Во Львовской области раздались взрывы. Во Львовской ОВ сообщили, что работает противовоздушная оборона. Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что ПВО работала в Яворивском районе области.
Воздушные силы предупредили о вылете 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.
Враг еще раз атаковал Украину ударными беспилотниками. "Шахеды" запустили по двум направлениям – северному и южному.
Ночью дроны долетели до Волынской и Львовской областей.
На 3 утра воздушная тревога охватила Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Общественное сообщало о взрывах, которые слышали в Хмельницкой области.