Взрывы во Львовском районе: силы ПВО сбивали "Шахед"
- Во Львовском районе силы ПВО сбивали беспилотники типа "Шахед" во время воздушной тревоги.
- Максим Козицкий сообщил о движении БПЛА на Львов, призвав соблюдать правила безопасности.
После ракетной атаки россияне продолжили атаковать Украину с помощью ударных беспилотников. Во время этого выстрелы прозвучали во Львовском районе.
Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает начальник областной военной администрации Максим Козицкий.
Что известно об атаке на Львов?
Воздушная тревога в Шептицком, Золочевском и Львовском районах объявлена с 06:09. Тогда в области объявляли об опасности из-за движения крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков в направлении западных областей.
Впоследствии воздушную тревогу объявили и для Стрыйского района. Ориентировочно в 08:22 руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о движении БпЛА на Львов. Впоследствии уточнил о работе ПВО.
Львовский район. Работает ПВО,
– написал он.
Позже Максим Козицкий сообщил о движении ударного беспилотника курсом на Ходоров. Отметим, что местные власти призвали не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги и перейти в ближайшее укрытие.
Где было громко раньше?
- Россияне атаковали область ракетами, беспилотниками и артиллерией. Последствия обстрелов фиксировали в 5 районах. В Днепре подверглись разрушениям объекты частного бизнеса, административные сооружения, жилые дома и автомобили.
- Также под ударом была Одесская область, под ударом оказалась критическая инфраструктура, разрушения объекта энергетики крайне серьезные. Сейчас специалисты работают на месте атаки и разбирают завалы, восстановление требует времени.
- Также серия взрывов прогремела в Ивано-Франковской области, под атакой оказался Бурштын. Впоследствии сообщили, что в квартирах жителей города прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды.