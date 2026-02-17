Взрывы во Львовском районе: силы ПВО сбивали "Шахед"

После ракетной атаки россияне продолжили атаковать Украину с помощью ударных беспилотников. Во время этого выстрелы прозвучали во Львовском районе.

Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает начальник областной военной администрации Максим Козицкий.

Что известно об атаке на Львов?

Воздушная тревога в Шептицком, Золочевском и Львовском районах объявлена с 06:09. Тогда в области объявляли об опасности из-за движения крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков в направлении западных областей.

Впоследствии воздушную тревогу объявили и для Стрыйского района. Ориентировочно в 08:22 руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о движении БпЛА на Львов. Впоследствии уточнил о работе ПВО.

Львовский район. Работает ПВО,

– написал он.

Позже Максим Козицкий сообщил о движении ударного беспилотника курсом на Ходоров. Отметим, что местные власти призвали не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги и перейти в ближайшее укрытие.

Где было громко раньше?