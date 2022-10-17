На Львовщине – спокойно: Козицкий опроверг информацию о взрывах в области

Российские захватчики нанесли массированную атаку по разным областям Украины. В сети появилась информация о взрывах во Львовской области.

В телеграмм-каналах начали распространять сообщения о том, что во Львовской области прогремел взрыв во время одной из тревог. Однако Глава Львовской ОВА опроверг эту информацию.

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Информация о взрыве не подтвердилась

Максим Козицкий написал, что во Львовской области все спокойно. Информация о прилете, которую активно распространяли телеграмм-каналы, оказалась ложной.