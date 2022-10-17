У телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що у Львівській області пролунав вибух під час однієї з тривог. Проте Голова Львівської ОВА спростував цю інформацію.

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Інформація про вибухи не підтвердилася

Максим Козицький написав, що на Львівщині все спокійно. Інформація про приліт, яку активно розповсюджували телеграм-канали, виявилася неправдивою.

Друга тривога, під час якої почали говорити про вибухи, розпочалася в області о 12:52. Вона тривала більше ніж 2 години.

Важливо! Влада України закликає громадян не нехтувати правилами безпеки. Щоразу після оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні – переходьте в укриття.

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