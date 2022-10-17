У телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що у Львівській області пролунав вибух під час однієї з тривог. Проте Голова Львівської ОВА спростував цю інформацію.
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Інформація про вибухи не підтвердилася
Максим Козицький написав, що на Львівщині все спокійно. Інформація про приліт, яку активно розповсюджували телеграм-канали, виявилася неправдивою.
Друга тривога, під час якої почали говорити про вибухи, розпочалася в області о 12:52. Вона тривала більше ніж 2 години.
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Ворог атакував Київ дронами-камікадзе: що відомо
- Уранці 17 жовтня у столиці пролунали вибухи. Окупанти поцілили у Шевченківський район.
- В Офісі президента повідомили, що намагання загарбників дестабілізувати ситуацію в країні схожі на агонію. Андрій Єрмак наголосив, що Україні терміново потрібно більше систем ППО.
- Згодом Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян. Він також додав, що ворогу нізащо не вдасться зламати українців.
- Мер Києва Віталій Кличко підтвердив 4 влучання по столиці. Загалом окупанти випустили 28 безпілотників лише по Київщині.
- Після цього стало відомо, що на одному з дронів-камікадзе, які запустили по місту, був напис: "За Бєлгород". На щастя, помста не вдалася і безпілотник збили на підльоті до місця призначення.
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