Возле Владивостока раздавались взрывы: что там хранят россияне

В пятницу, 30 мая, в российском Владивостоке вблизи бухты Десантная прогремели два мощных взрыва. Вероятно, за этими стоят агенты, которые работают на украинские спецслужбы.

Как рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, во Владивостоке расположен порт, через который россияне переправляют много оружия от партнеров.

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Что известно о взрывах в бухте Десантная

На опубликованных видео местными СМИ были заметны вертолеты неподалеку от места взрывов. Они, вероятно, выполняли определенные задачи. Вероятнее всего, эта атака – дело рук украинских агентов, которые работают на украинские спецслужбы. Они помогают выполнять боевые операции, уничтожая российские военные объекты.

Как отметил летчик-инструктор, порт Владивосток является одним из перевалочных пунктов для поставки военной техники из Северной Кореи и особенно из Китая. Там осуществляют перевалку, после чего техника направляется более 7 тысяч километров к линии фронта в Украину.

Владивосток расположен на Дальнем Востоке – территориях, что с начала 1920-х годов были колонизированы украинцами и известны как "Зеленый клин". Там проживает много украинцев, которые даже могут занимать должности в фсб и других правоохранительных органах России, и при этом помогают Украине.

Пространство от Байкала до Владивостока – это ареал расселения украинцев,

– отметил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, помощь украинцев заметна последние несколько недель – начиная от уничтожения нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре и заканчивая взрывами во Владивостоке. Предположительно, такие действия будут только усиливаться.

Отметим, операцию провело Главное управление разведки. Удалось поразить военную технику, специальные средства и живую силу. Во Владивостоке расположен 47 отдельный десантно-штурмовой батальон 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.