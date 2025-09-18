В российском Волгограде ночь на 18 сентября была совершенно неспокойной, в городе слышали не менее 15 взрывов. Позже стало известно, что украинские дроны успешно поразили Волгоградский НПЗ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Что известно о взрывах в Волгограде 18 сентября?

Очевидцы рассказали российским СМИ, что слышали серию громких звуков в южной части города около 01:30 ночи. В небе мелькали вспышки, по предварительным данным, работала российская ПВО, которая якобы уничтожала дроны над Волгоградом.

По сообщениям местных жителей, был слышен звук мотора в небе и от 10 до 15 взрывов. Также о громких звуках писали жители соседних к Волгограду населенных пунктов.

В Волгограде раздавались взрывы: смотрите видео

Кроме того, в местном аэропорту вводили план "Ковер" в 01:17 ночи. Также были отменены два московских рейса (на вылет в 05:00 и на прилет в 04:00).

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал, что из-за падения обломков БПЛА были выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях в Красноармейском районе. Пострадавших нет.

Под ударом мог оказаться НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка": смотрите видео

В сети предполагали, что целью беспилотников было предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка", которое обеспечивает горючим армию государства-агрессора, что впоследствии подтвердили украинские военные. Телеграм-канал "Крымский ветер" отмечает, что в районе НПЗ фиксируют пожар.

В Минобороны России придумали, что в течение ночи средства ПВО якобы перехватили и уничтожили "43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" над территорией Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской области и над оккупированным Крымом.

Интересно, что офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отмечал, что удары по НПЗ России вызывают дефицит бензина на некоторых автозаправках и недовольство среди россиян. Кроме того, из-за атак украинских БпЛА российской нефтеперерабатывающей отрасли мощности уменьшаются.

Какие НПЗ атаковали ВСУ в последнее время?