В Воронеже раздавались мощные взрывы: россияне жалуются на атаку дрона
Неспокойным выдалось утро 7 августа для россиян. В Воронеже прогремели мощные взрывы.
Город атаковали неизвестные БПЛА. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Воронеж
По информации от местных, около 6 часов утра в небе над Воронежем можно было услышать гул двигателя в небе, уже через мгновение раздались два взрыва. От громких звуков у автомобилей в нескольких районах города включилась сигнализация.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал об опасности атаки БПЛА. Впоследствии он сообщил, что силами "пе-ве-о" и РЭБ якобы было подавлено несколько дронов.
По словам Гусева, один БПЛА во время падения повредил фасад верхних этажей жилого дома. В многоквартирном доме якобы выбиты стекла в нескольких квартирах.
Последствия сбития дрона / Фото росСМИ
Губернатор утверждает, что обошлось без пострадавших.
Напомним, что вчера, 6 августа, по меньшей мере 26 дронов атаковали Курскую область. Громче всего было в городе Суджи – есть прилеты.