Видели искры огня и слышали взрывы: Воронежскую область России атаковали неизвестные БПЛА

В Воронежской области России поздно вечером 17 декабря были взрывы. Там фиксировали пролеты неизвестных беспилотников.

Очевидцы также видели искры огня в небе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Военная логистика России в очередной раз под ударом: возле Ульяновска взрыв разрушил железную дорогу

Что известно о громком вечере в Воронежской области

Сообщения о пролете неизвестных беспилотников в Воронежской области появились после 22 часов по местному времени. По данным россиян, летательные аппараты обнаружили над Россошанским районом этого региона страны-агрессора.

Исполняющий обязанности главы Россошанского района Роман Береснев заявил о якобы работе российской противовоздушной обороны. Российский чиновник сказал, что в регионе якобы "обнаружили и уничтожили 2 украинских БПЛА".

Береснев также сказал, что "пострадавших и разрушений в районе нет".

Пролет неизвестных БпЛА в Воронежской области России: смотрите видео (18+)

В сети также появились кадры с якобы работой ПВО по беспилотникам, а также с пожаром. На видео очевидцы, используя ненормативную лексику, с удивлением жалуются, что "война пришла к ним", и говорят "Господи, и что же это такое".

Россияне видели "работу ПВО" в Воронежской области: смотрите видео

К слову, 15 декабря взрывы слышали и в Грозном, в Чечне. Россияне писали о падении не менее 2 беспилотников, а также о минимум 4 взрывах в районе города.