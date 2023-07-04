Атака дронами недалеко от Москвы: показываем на карте, где расположены Кубинка и аэропорт "Внуково"
Россияне снова заговорили об атаке дронов вблизи Москвы 4 июля. Так, беспилотник ударил по воинской части в Кубинке, а также громко было возле аэропорта "Внуково".
Есть ли пострадавшие и жертвы – пока неизвестно. 24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположены Кубинка и "Внуково".
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Атака дронов в Кубинке
РосСМИ сообщали, что один дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в городе Кубинка. Так, около 4 часов утра под удар попало административное здание на территории части.
Город Кубинка расположен в Одинцовском районе Московской области России – в 63 километрах к западу от центра Москвы.
Вблизи Кубинки находится научно-исследовательский испытательный институт минобороны России, на территории которого находится военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники. В пяти километрах от Кубинки – авиабаза Кубинка.
Кубинка на карте
Громко было возле аэропорта "Внуково"
Около 7 часов утра пропагандисты заявили о новых взрывах со свистом. Так, громко было возле аэропорта "Внуково". РосСМИ утверждают, что один беспилотник упал на гараж, поэтому в результате этого вспыхнул огонь.
Аэропорт "Внуково" – третий по величине московский аэропорт, один из пяти международных аэропортов в Москве. Расположен в пределах Москвы в 10 километрах юго-западнее МКАДа.
"Внуково" на карте
"Хлопок" часто приходит в Россию
- 4 июля громко было в районах населенных пунктов Марушкинское и Валуево, что в нескольких километрах от Московской кольцевой дороги. Российские пропагандистские телеграм-каналы заявили, что это сработала ПВО.
- РосСМИ заявили, что в Новой Москве сбили 2 беспилотника вертолетного типа, а еще один – в Калушской области. Никто якобы не пострадал, а на месте происшествия работают экстренные службы.