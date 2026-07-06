Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно об атаке на Запорожье?

Сначала глава ОГА предупредил жителей региона об угрозе применения вражеских дронов. Однако уже через 20 минут он сообщил о взрывах в области.

Позже Иван Федоров уточнил, что под ударом оказались автозаправочные станции в Запорожье.

Есть раненые – под ударом врага АЗС в Запорожье. С утра россияне проводят атаки на автозаправочные станции в областном центре. По предварительной информации, в результате одного из ударов пострадали три человека,

– сообщил он.

В настоящее время на местах российских ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки, состоянии пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

Отметим, что в области по-прежнему существует опасность повторных атак. 24 Канал призывает местных жителей до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

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Напомним, это далеко не первый удар по АЗС за последние несколько дней. В частности, российские войска вечером 4 июля провели атаку на Сумы ударным беспилотником. Под ударом оказалась одна из автозаправочных станций города, где после попадания вспыхнул масштабный пожар.

По предварительной информации, пострадали три женщины в возрасте 20, 47 и 55 лет. Медики оказали им необходимую помощь. После обследования врачи отпустили всех пострадавших на амбулаторное лечение.

А 5 июля российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Изюме в Харьковской области. В результате атаки погиб 19-летний оператор, еще четыре сотрудницы получили ранения. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО "Торнадо-С", разрушив здания АЗС и повредив семь автомобилей

Кроме того, 6 июля вражеский дрон поразил автозаправочную станцию, расположенную в Киевском районе города Харькова. Терехов подчеркнул, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства атаки и оценивают ее последствия. Незадолго до удара Воздушные силы Украины предупреждали о движении российских ударных беспилотников в регионе.