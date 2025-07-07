Прилет по зданию университета в Запорожье: в ОВА показали жуткое фото

Утром понедельника, 7 июля, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Запорожье – попадание зафиксировано в здание местного университета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова. Чиновник опубликовал соответствующее фото.

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Что известно об атаке

По словам Федорова, россияне нанесли 6 ударов дронами. Повреждены жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.

В результате атаки противника пострадали по меньшей мере 10 человек.

Последствия вражеского удара по Запорожью: смотрите фото

Напомним, воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 09:29. Около 10:01 в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении вражеских БпЛА в направлении Запорожья.