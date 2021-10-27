Взыскали 1,2 миллиона: ВАКС конфисковал "доход" Кивы от жомовой ямы

Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию нардепа Ильи Кивы относительно взыскания "дохода" от жомовой ямы. Таким образом со скандального политика все же взыщут более 1,2 миллиона гривен в пользу государства.

Соответствующее решение суд принял 27 октября. После дебатов судьи решили отклонить ходатайство нардепа.

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Отклонили и другое ходатайство

Сторона защиты также настаивала на проведении экспертной проверки жомовой ямы и проектной документации. Там якобы есть 20 подземных резервуаров для переработанных нефтепродуктов. Защитники настаивали на допросе возможных свидетелей, однако суд решил оставить это ходатайство без рассмотрения.

Решение суда за 13 августа 2020 года осталось в силе. Таким образом одиозный нардеп Илья Кива стал первым, с кого взыскали необоснованные доходы в пределах гражданской конфискации.

Жомовая яма Кивы: главное

Скандальный нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива в декларации за 2019 год указал 1,2 миллиона гривен дохода от жомовой ямы. Ее площадь составляет 400 квадратных метров. Яму использовали для отходов по производству сахара.

Журналисты Bihus.info выяснили, что эту яму не использовали по назначению больше года.

Следователи установили, что Кива не был владельцем ямы и не имел никаких прав на владение, однако распоряжался ею. За это 20 мая 2021 года САП подала в ВАКС иск о взыскании с политика 1,2 миллиона гривен, который 13 августа суд поддержал.

Гражданская конфискация – это механизм изъятия активов, природа происхождения которых не имеет должного объяснения. Таким образом деньги, квартиры, машины могут быть переданы в пользу государства, если их владелец не сможет обосновать законность их получения.