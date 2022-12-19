Гарантированное уничтожение целей: чем особенны дроны Warmate, которые помогают ВСУ на фронте

В рамках стратегического партнерства с США и союзниками ВСУ получили на вооружение польские дроны-камикадзе Warmate, которые могут поражать цели как на суше, так и на воде. Но эти высокоточные комплексы не только уничтожают цели, но осуществляют разведку и ведут наблюдение.

Эти БПЛА стали хорошим дополнением к уже имеющейся у ВСУ системе воздушного ударно-разведывательного боя и хорошо усилили наших военных, ведь возможности этих баражирующих боеприпасов не оставляют врагу никаких шансов на выживание.

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Чем особенны дроны Warmate

Разработкой этого комплекса занимались в компании WB Electronics. Там смогли создать систему, которая вызвала интерес среди союзников Польши. Уже в 2016 году эти комплексы начали продавать странам-членам НАТО, а всего компании удалось изготовить более 1000 таких БПЛА.

Спрос на Warmate вполне ясен. Кроме того, что он может работать самостоятельно и выполнять специальные задачи, электронные системы беспилотника легко интегрируются в уже существующие комплексы, чтобы работать в команде. Это значительно расширяет список возможностей БПЛА – от уничтожения колонн техники до подавления вражеских систем ПВО. Все благодаря тому, что дрон адаптирован к системе управления полем боя Topaz SWARM.

Warmate можно использовать как самостоятельную боевую единицу или интегрировать его в уже существующие системы вооружения. Такая система оснащена разнообразными модулями управления, которые позволяют автоматизировать большую часть полетов этого беспилотника. Высокая степень автоматизации упрощает работу и самому оператору комплекса, ведь помимо полетов Warmate помогает и в наведении на цель. К тому же этот БПЛА еще и очень компактен. В сложенном виде его легко транспортировать в специальном кейсе.

БПЛА Warmate / Фото WB GRUP

Warmate имеет несколько модификаций, которые зависят от специфики боя и конкретных задач. Есть ударные версии, разведывательные, интегрированные к запуску с мобильных платформ и так далее. Некоторые версии Warmate разработаны для использования непосредственно в городских условиях или в местах с плотной застройкой.

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Тем не менее, система пуска и контроля у них единая. В комплекс входят: катапульта для запуска, станция управления и наземный комплекс, отвечающий за связь и передачу данных.

Возможности беспилотников

Тактико-технические характеристики Warmate:

длина – 1,1 метра,

размах крыльев – 1,6 метра,

масса – 5,7 килограмма,

высота полета – 500 метров,

максимальная скорость – 150 километров/час,

время в воздухе – 60 минут,

дальность – 30 километров.

Несмотря на относительно небольшую высоту полета, сам дрон имеет бесшумный привод и низкую радиолокационную заметность. Так что заметить его и тем более зафиксировать – задача довольно непростая. А учитывая, что в боевую готовность сам комплекс можно привести всего за 5 минут, он еще и очень удобен в использовании.

Относительно целей, которые может поражать Warmate, следует понимать, что это прежде всего дрон оперативно-тактического уровня. То есть, он призван уничтожать важные объекты врага, которые могут обеспечить тактическое преимущество на поле боя. Первоначально Warmate работает по живой силе, легкобронированной технике, системам разведки, РЭБ и ПВО.

Польские беспилотники Warmate / Фото WB GRUP

В этом помогает мощная боевая часть, которая имеет разные элементы поражения. В зависимости от целей и потребностей она может быть осколочно-фугасная, термобарическая или осколочно-фугасная противотанковая. Все это в комплексе дает оператору БПЛА уверенность в том, что выбранная им цель будет гарантированно уничтожена.

Очень важно количество вариантов для применения. Комплекс Warmate 2 может интегрироваться в запуск с броневиков, а его мощностей хватит для уничтожения танка. Пока таких систем в Украине нет. Но можно надеяться, что появятся и они. Ведь ВСУ уже неоднократно доказывали, что умеют и знают, как эффективно использовать барражирующие боеприпасы против врага.

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Кроме хорошего вооружения Warmate оснащен мощными дневной и ночной камерами, поэтому в любое время суток он может выполнять самые разные задачи. Так что, безусловно, его наличие может играть важную роль в любом бою.

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Важность БПЛА для ВСУ

В современных противостояниях появление и использование таких БПЛА дает военным новые возможности и существенно упрощает работу на фронте. Ведь заметив врага, можно вместо наведения и использования артиллерии отработать по враждебным позициям с ударного БПЛА. Такой системой должен располагать каждый командир тактического звена.

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили возможность оперативно и максимально точно уничтожать врага где бы он ни был. И чем больше таких систем будет на вооружении нашей армии, тем труднее оккупантам будет совершать свои преступления на территории нашей страны.