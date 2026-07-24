24 июля, 06:37
Дроны продолжают "ягодную охоту": доставка на склады Wilberries еще в двух городах
В России и временно оккупированном Крыму в ночь на 24 июля вновь раздавались взрывы. Россияне жалуются на новые удары по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries.
На этот раз под ударом дронов оказались объекты в Твери и Симферополе. Об этом сообщают телеграм-каналы"Крымский ветер" и Supernova+.
Атаки на Wildberries не утихают
Взрывы прогремели ночью на фоне атак беспилотников в Симферополе, Судаке, Евпатории, Севастополе и других городах оккупированного полуострова. Около 01:40 пресс-служба Wildberries сообщила, что эвакуировала сортировочный центр в Симферополе в соответствии с требованиями безопасности.
Момент попадания по складу компании в Крыму: смотрите видео