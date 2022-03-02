Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев
Источник:фейсбук Wizz Air
В компании Wizz Air заявили, что будут помогать беженцам из Украины добраться до европейских стран. Лоукостер предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.
В Wizz Air пообещали помочь украинским беженцам добраться до желаемого места назначения, где бы оно ни было.
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Wizz Air предоставит билеты для украинцев
Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральные рейсы, выполняемые из соседних стран Украины,
– заявили в компании.
Вылететь можно будет из следующих стран:
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Румыния.
В лоукостере также отметили, что многие украинцы уже направляются с пересадками в свое место назначения. Поэтому беженцам, которые уже не на территории соседних государств, предлагают спасательный тариф. Согласно ему, билеты будут стоить 29,99 или 69,99 евро.
Напомним, в ООН насчитали уже 520 тысяч беженцев из Украины. Там подчеркивают, что это еще не окончательные данные. Большинство уехало в Польшу.
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