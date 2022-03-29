"Z" означает разбомбленные города, – Кулеба призвал криминализировать символику оккупантов

Правительства государств-партнеров должны приравнять символ "Z", который используют российские оккупанты в Украине, к нацистской свастике и криминализировать его использование.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, отметив, что этот символ несет отрицательную окраску после вторжения России на территорию Украины.

Читайте также В СНБО высказались об использовании российскими пропагандистами символов Z и V

Кулеба призвал криминализировать символ "Z"

Министр иностранных дел Украины отметил, что криминализация использования символа оккупанта продемонстрирует публичную поддержку нашей страны и станет дипломатическим осуждением захватнических действий России.

"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена,

– подчеркнул он.

Где уже ограничили использование символики оккупантов:

В Германии будут штрафовать лиц, использующих символ российских оккупантов "Z". Как рассказывают в издании, полиция Нижней Саксонии об этом уже предупредила местных жителей.

Несколько депутатов Сейма Литвы внесли предложение о запрете на использование георгиевской ленты и буквы "Z", распространив на них запреты, касающиеся нацистской и коммунистической символики. Поправки предусматривают запрет использования этой символики на акциях и других публичных мероприятиях, за нарушение грозит штраф до 500 евро.

Правительство Чехии намерено приравнять символ "Z", который используют российские оккупанты в Украине, к нацистской свастике и соответственно криминализировать его использование.

Тем временем – в Чернобаевке ВСУ 11 раз нанесли потери вражеской армии: смотрите видео