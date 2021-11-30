За 160 тысяч – "победа" в тендере: будут судить экс-заместителя главы Черниговской ОГА
Источник:ГБР
Бывший заместитель председателя Черниговской ОГА вместе с сообщником разработали мошенническую схему. За 160 тысяч долларов они обещали победу в открытых торгах. Обвинительный акт направили в суд.
Открытые торги касались продажи гостиничного комплекса "Славянский". Сообщник представился одному из участников аукциона руководителем гостиницы.
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За победу в торгах хотели взять 160 тысяч долларов
Он предложил потенциальному покупателю победу в торгах – таким образом, чтобы у него не было конкурентов на онлайн-аукционе. Также цена комплекса должна была быть значительно занижена.
В эту мошенническую схему, однако, вмешались сотрудники Государственного бюро расследований. Они задержали сообщника и чиновника во время передачи денег в июне 2021 года.
В чем обвиняют экс-заместителя главы ОГА и его пособника
Вероятные злоумышленники обвиняются в завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Смотрите фото с задержания / Фото ГБР и Офиса генпрокурора:
Коротко о последних случаях коррупции и мошенничества в Украине:
- В Украине презентовали приложение НАПК, которое анализирует возможные риски коррупции у публичных чиновников. Речь идет об участии в тендерах, связи с компаниями.
- На Харьковщине влиятельный госслужащий шантажировал автослесаря. К схеме злоумышленник приобщил и собственного отца.
- Чиновница Одесского горсовета получила взятку, во время получения последнего транша ее и задержали.
- Также требовал 40 тысяч гривен руководитель одного из государственных предприятий на Киевщине. За эти деньги он хотел незаконно передать склад в аренду.