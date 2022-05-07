За 3 месяца освоили ряд современных операций – хирург из Львова о сотрудничестве с иностранцами

Львов принимает сотни раненых украинцев из региона, где продолжаются боевые действия. Украинские медики получают важные советы от коллег из-за границы и уже освоили ряд современных операций.

Об этом рассказал 24 каналу заведующий хирургией больницы скорой помощи Львова Игнат Герич.

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Через 3 месяца врачи освоили современные операции

Хирург рассказал, что львовским врачам активно помогают коллеги из-за границы, в том числе из США, Швеции, Германии, Великобритании и других западных стран. Медики наладили с ними постоянную связь и имеют онлайн-вебинары.

Также часть специалистов лично приезжает к нам и помогает непосредственно в лечении. Мы за три месяца освоили много новых современных операций, касающихся лечения ран,

– рассказал Игнат Герич.

Сколько раненых прибыло во Львов

Заведующий хирургией ответил, что за последний период боевых действий их больница приняла уже около 2 тысяч раненых. Их эвакуировали во Львов из самых горячих точек Украины.

"Обычно пациентов доставляют с уже оказанной неотложной помощью. Однако большинство из них испытывают серьезные осложнения, вызванные миновзрывной травмой или травмой вследствие ракетного удара", – добавил врач.

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