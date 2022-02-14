За 8 лет мы уже разное видели, – в ВСУ заверили, что не допустят провокаций России
Источник:"Свобода слова на ICTV"
Вооруженные силы Украины внимательно следят за ситуацией на Донбассе и информационным полем. Все для того чтобы не допустить российских провокаций.
ВСУ будут быстро реагировать, – Залужный
Сейчас для украинских военных очень важно быть особенно внимательными. Об этом в эфире программы заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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У противника всегда есть множество вариантов для провокации. Однако за 8 лет войны Вооруженные силы видели уже разное. Чтобы не допустить этих провокаций для нас главное, быть внимательными к происходящему.
– подчеркнул Залужный.
Он добавил, что ВСУ должны быстро анализироваться и реагировать.
"Мы сами не должны допустить таких действий, которые могут спровоцировать какой-то казус. Это на пике нашего внимания", – отметил генерал-лейтенант.
Залужный отметил, что всего 2 дня назад в сети распространили фейк о том, что наши военные обстреляли Донецк. Тогда ВСУ оперативно опровергли эту информацию.
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Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
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