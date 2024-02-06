Стыд за "работу": в Минюсте поддержали Bihus․Info, призвав к контролю над спецслужбами

Независимые журналисты-расследователи утверждают, что их отслеживала Служба безопасности Украины. Глава Минюста заявил, что гордится работой медийщиков. В то же время ему стыдно за спецслужбы.

В понедельник, 5 февраля, Bihus․Info выпустили расследование, в котором на основе видеодоказательств и фактов предположили, что на них устроили охоту несколько департаментов СБУ. Уже на следующий день ситуацию прокомментировал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська.

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Bihus․Info и СБУ: позиция главы Минюста

По словам чиновника, сейчас к Украине приковано внимание международного сообщества, поэтому есть не так много времени, чтобы показать правильную реакцию на это событие. Как констатировал Малюська, вероятно, меньше суток.

Пересмотрел сюжет Bihus․Info, горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы. По закону, контроль над СБУ осуществляют: Верховная Рада, Президент и прокуратура,

– говорится в сообщении.

Глава Минюста сказал, что президент первый шаг сделал ранее, уволив руководителя соответствующего департамента Службы безопасности. Собственно, речь идет о Романе Семенченко, который возглавлял Департамент защиты национальной государственности.

"Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти. По моему личному убеждению, следует осуществлять больше контроля за действиями спецслужб внутри страны", – отмечает Денис Малюська.

Контекст: что стоит знать

16 января в сеть слили видео, записанное с помощью скрытых камер, где работники Bihus.Info употребляют запрещенные вещества. Основатель проекта Денис Бигус заявил о кадровых изменениях в команде, но подчеркнул, что значительно больше его возмущает факт слежки за расследователями на протяжении длительного времени.

"Отдельно о ситуации с нашими журналистами. В частности, по факту слежки за журналистами Служба безопасности Украины начала расследование. Она выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", – комментировал тогда президент Владимир Зеленский.

Через несколько недель редакция опубликовала сенсационное расследование, приведенные факты в котором могут указывать на то, что к слежке за Bihus.Info причастны: Департамент защиты национальной государственности СБУ, а также Департамент оперативно-технического обеспечения.

Вероятно, к этой "операции" в общей сложности было привлечено около 30 человек, а продолжалась она в течение нескольких дней вместе с подготовкой и реализацией. Вместе с тем, на фоне скандала, в СБУ поспешили прокомментировать, что борются со сбытом наркотиков.

министр похвалил работу украинских спецслужб за рубежом и на фронте, вспомнив борьбу с Россией: "Они – красавчики", – написал чиновник.