За Великую Новоселку продолжаются бои, у Орехова враг – в активной обороне: показываем на карте

В Минобороны рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 8 июня. На Новопаловском направлении продолжаются бои за Великую Новоселку.

Анна Маляр – заместительница министра обороны – рассказала о ситуации на Юге и Востоке. Активные действия воинов ВСУ продолжаются на Бахмутском направлении. Российские оккупанты иногда пытаются перейти в наступление. Однако никакого успеха враг не имеет.

Обратите внимание ВСУ занимают господствующие высоты под Бахмутом, неудачные наступления россиян: карта боев за 8 июня

Продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне,

– подчеркнула Маляр.

Валерий Шершень – пресс-секретарь Сил обороны – заявил, что ВСУ имеют локальные успехи на Запорожском направлении.

Где расположен Орехов: смотрите на карте

Где расположена Великая Новоселка: смотрите видео

Что происходит на других направлениях