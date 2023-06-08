За Великую Новоселку продолжаются бои, у Орехова враг – в активной обороне: показываем на карте

8 июня 2023, 16:35
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Анна Маляр

В Минобороны рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 8 июня. На Новопаловском направлении продолжаются бои за Великую Новоселку.

Анна Маляр – заместительница министра обороны – рассказала о ситуации на Юге и Востоке. Активные действия воинов ВСУ продолжаются на Бахмутском направлении. Российские оккупанты иногда пытаются перейти в наступление. Однако никакого успеха враг не имеет.

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Продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне,
– подчеркнула Маляр.

Заметьте! Валерий Шершень – пресс-секретарь Сил обороны – заявил, что ВСУ имеют локальные успехи на Запорожском направлении.

Где расположен Орехов: смотрите на карте

Где расположена Великая Новоселка: смотрите видео

Что происходит на других направлениях

  • Бои продолжаются на Марьинском направлении. Украинские герои отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районе Марьинки. Захватчикам нанесли колоссальные потери.
  • На Авдеевском и Лиманском направлениях захватчики предприняли попытки наступать. Однако не имели никакого успеха.
  • На Купянском и Шахтерском направлениях российские оккупанты наносят авиационные удары и совершают обстрелы.

Автор: Мар'яна Бекало