За Великую Новоселку продолжаются бои, у Орехова враг – в активной обороне: показываем на карте
Источник:Анна Маляр
В Минобороны рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 8 июня. На Новопаловском направлении продолжаются бои за Великую Новоселку.
Анна Маляр – заместительница министра обороны – рассказала о ситуации на Юге и Востоке. Активные действия воинов ВСУ продолжаются на Бахмутском направлении. Российские оккупанты иногда пытаются перейти в наступление. Однако никакого успеха враг не имеет.
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Продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне,
– подчеркнула Маляр.
Где расположен Орехов: смотрите на карте
Где расположена Великая Новоселка: смотрите видео
Что происходит на других направлениях
- Бои продолжаются на Марьинском направлении. Украинские герои отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районе Марьинки. Захватчикам нанесли колоссальные потери.
- На Авдеевском и Лиманском направлениях захватчики предприняли попытки наступать. Однако не имели никакого успеха.
- На Купянском и Шахтерском направлениях российские оккупанты наносят авиационные удары и совершают обстрелы.