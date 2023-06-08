"Помогала серьезно": в разведке объяснили, за что Ксюша Манекен получила награду

Представитель украинской разведки прокомментировал награду для бывшей эскортницы. Ее наградили "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от Главного управления разведки.

Тогда потому, что Ксюша Манекен (Оксана Волощук – настоящее имя) обнародовала эту информацию в инстаграме, разразился скандал. Теперь в украинской разведке рассказали "Украинской правде", за что действительно блогерша получила награду, пишет 24 Канал.

Заметьте Блогерша Волощук заявила, что получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал

Почему Ксюша Манекен получила награду от разведки

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что думает, мол обнародование этой информации было ошибкой.

Она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе,

– заявил Юсов.

Представитель разведки подтвердил, что ее задачи были информационного характера. Он объяснил, что это нормально. Ведь Главное управление разведки, как и разведка любой страны мира, пользуется помощью совершенно разных людей (с разными амплуа и жизненными путями) для достижения своих интересов и защиты национальной безопасности. Андрей Юсов объяснил, что так и должно быть.

"Если кто-то думает, что у нас сотрудничество только с кандидатами наук и профессорами с безупречной репутацией – это не так", – пояснил представитель разведки.

Он также пообещал рассказать все после победы.

Что известно о скандале с Ксюшей Манекен

Ксюша Манекен в марте 2023 года в инстаграме обнародовала награду украинской разведки. У людей возникли вопросы, за какие достижения.

Впоследствии в сети начали распространять скриншоты с ее высказываниями нескольколетней давности о том, что после оккупации в Крыму якобы улучшилась жизнь.

Ксюша Манекен извинилась и признала свою вину за неоднозначные слова о Крыме: "Пока я хочу публично признать, что много лет назад была не права относительно своего мнения относительно Крыма. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль. Крым – это Украина".

В Главном управлении разведки тогда заявили, что Ксюша Манекен действительно получила поощрительную награду. Тогда разведчики заявили, что военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. Поэтому разведка не могла раскрывать все способы собственной деятельности.