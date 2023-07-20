За донат – сюрприз от ГУР: фонд Притулы объявил сбор на супермощные дроны

Фонд Сергея Притулы объявил большой сбор на нужды ГУР. За 120 миллионов фонд планирует закупить пять комплексов EOS. В комплексы БПЛА входят пять наземных станций управления дронами и 15 разведывательных беспилотников. Сбор продлится неделю.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель фонда Сергей Притула. По его словам, за самый большой донат можно получить шлем главы ГУР Кирилла Буданова, который был на нем во время поездки в Бахмут.

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Комплекс EOS хорошо проявил себя на Юге

Притула отметил, что фонд постоянно общается с ГУР о нуждах военных. После ряда консультаций было принято решение о помощи штурмовым подразделениям.

Действительно 5 комплексов, в каждом наземка и 3 птички. Мы очень хорошо разбираемся в номенклатуре, которую попросило ГУР. Именно наш фонд был первым, который ввез в Украину первый комплекс БПЛА EOS еще весной прошлого года. Комплекс успешно проявил себя на Юге,

– рассказал он.

Поэтому у военных постоянно есть запрос на комплексы EOS. Сейчас фонд будет контрактовать последнюю версию таких БПЛА с улучшенной связью, что крайне важно при насыщенной работе российских РЭС с лучшей оптикой.

За самый большой донат – шлем Буданова

Основатель фонда рассказал, что среди всех, кто сделает донат на этот сбор, разыграют символические и приятные подарки. И неожиданный сюрприз ждет человека, который задонатит наибольшую сумму.

За самый большой донат фонд Сергея Притулы подарит личный шлем руководителя ГУР Кирилла Буданова, в котором он посещал позиции наших защитников и защитниц на "нуле" в Бахмуте. На шлеме есть подпись Буданова. Шлем руководитель ГУР лично передал Притуле в качестве подарка.

Подарок от Буданова за самый большой донат / Фото: ГУР

Долго – не значит невозможно

Как подчеркнул Притула, 120 миллионов для украинцев — большая сумма. С каждым месяцем войны все труднее проводить сборы на нужды военных, потому что у людей изменились финансовые возможности. Поэтому сбор продлится неделю.

Но долго – не значит невозможно. По состоянию на данный момент мы уже собрали более 50 миллионов гривен. Это значит, что на два комплекса БПЛА мы уже собрали, впереди еще три,

– заметил волонтер.

Он подчеркнул, что когда украинцы радуются, например, ликвидации российского генерала, то должны понимать, что он не сам ушел на тот свет. Это происходит благодаря работе украинских защитников, которые уничтожают этих генералов.

"Для того, чтобы они их уничтожали, должен состояться определенный комплекс работ. То есть работает и наша агентурная сетка, происходит спутниковая разведка. Конечно, доразведка с такими БПЛА с глубокой дальностью проникновения на вражескую территорию. Поэтому нужно работать", – сказал Притула.

Сбой в работе Monobank

Известно, что 20 июля в работе Monobank произошел масштабный сбой. Сергей Притула заверил, что можно донатить и на другие счета фонда, не только на банке Monobank.

Сбор начался с детского доната

Задонатить пять наземных станций управления дронами и 15 разведывательных беспилотников можно здесь или здесь

Основатель фонда отметил, что сбор на эти БПЛА начался с детского доната. В офис фонда приезжала девочка Таня, которая привезла 19 тысяч 100 гривен. Это был не первый ее визит.

Это был ровно год от первого прихода к нам на фонд с донатами. Суммарно ребенок насобирал и задонатил 100 тысяч гривен за год. Мы всегда спрашиваем у детей, на что они хотят задонатить, а она говорит: "А на что у вас есть очень вкусное?". Я говорю помощникам: "Пусть с легкой детской руки у нас начнется этот сбор с донатом 19 100 гривен",

– добавил волонтер.

Притула анонсировал новый сбор