За год невозможно, – Разумков о времени, которое требуется Украине для вступления в НАТО

Украина не сможет стать членом НАТО в течение ближайшего года. Однако в течение 10 лет это "теоретически возможно".

Перспективу вступления Украины в Альянс в эфире программы описал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

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За 1 год вступить в НАТО не удастся

Будем откровенны – за год мы это (вступить в НАТО – 24 канал) сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам Альянса в плане обороноспособности и стандартам обеспечения украинской армии,

– заявил Разумков.

Председатель парламента также добавил, что НАТО – это не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.

"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет коротким неправильно... 10 лет – теоретически это возможно", – считает политик. Он отметил, что старается не обещать того, в чем не уверен.

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