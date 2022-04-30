За госизмену: в Луганской области сообщили о подозрении 4 полицейским
Источник:Офис генпрокурора
В Луганской области прокуроры сообщили о подозрении 4 работникам местной полиции. Следствие выяснило, что они предали присягу.
Когда некоторые населенные пункты Луганщины были оккупированы, полицейские пошли на так называемое собеседование к представителям незаконной квазиреспублики. Те якобы представляли оккупационную администрацию России.
На тему Убийства детей и агрессивная война: в Офисе Генпрокурора назвали военные преступления России
Во время "трудоустройства" подозреваемые согласились добровольно вступить в должности "работника милиции" незаконных "структур",
– сообщает Генпрокуратура.
Такие факты означают, что полицейские по своей воле начали "служить" в так называемых "Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском и Беловодском РОВД МВД" незаконной республики".
Преступление до сих пор расследуют.
Факты госизмены в Украине
- Нардепы поддержали законопроект, согласно которому увеличивается ответственность за преступления против основ нацбезопасности во время военного положения. Теперь те, кто ослабляет нашу оборону или посягает на суверенитет, будут иметь соответствующее наказание.
- Одним из "показательных" примеров госизмены является мэр Купянска на Харьковщине Геннадий Мацегора. Он сдал 25-тысячный город россиянам и уже стал фигурантом уголовного дела.
- К сожалению, в Харьковской области он не один подобный мэр. За госпредательство также задержали главу Южного Александра Брюханова, его заместителя и руководителя местного райотдела полиции.
- Соратника российских оккупантов обнаружили даже на Львовщине. Служба безопасности Украины изменника уже задержала. Спецслужбы России корректировали его работу и он выполнял враждебные задания. СБУ сообщила, что злоумышленник ранее отбывал наказание на оккупированных территориях. В это время ему российские захватчики и предложили так называемое сотрудничество. Хотели, чтобы тот передавал разведданные. Тот согласился и теперь будет отвечать за предательство перед судом.
ВСУ находит предателей Украины, которые перешли на сторону российских оккупантов в 2014 году: смотрите видео