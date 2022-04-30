За госизмену: в Луганской области сообщили о подозрении 4 полицейским

В Луганской области прокуроры сообщили о подозрении 4 работникам местной полиции. Следствие выяснило, что они предали присягу.

Когда некоторые населенные пункты Луганщины были оккупированы, полицейские пошли на так называемое собеседование к представителям незаконной квазиреспублики. Те якобы представляли оккупационную администрацию России.

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Во время "трудоустройства" подозреваемые согласились добровольно вступить в должности "работника милиции" незаконных "структур",

– сообщает Генпрокуратура.

Такие факты означают, что полицейские по своей воле начали "служить" в так называемых "Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском и Беловодском РОВД МВД" незаконной республики".

Преступление до сих пор расследуют.

Факты госизмены в Украине

Нардепы поддержали законопроект, согласно которому увеличивается ответственность за преступления против основ нацбезопасности во время военного положения. Теперь те, кто ослабляет нашу оборону или посягает на суверенитет, будут иметь соответствующее наказание.

Одним из "показательных" примеров госизмены является мэр Купянска на Харьковщине Геннадий Мацегора. Он сдал 25-тысячный город россиянам и уже стал фигурантом уголовного дела.

К сожалению, в Харьковской области он не один подобный мэр. За госпредательство также задержали главу Южного Александра Брюханова, его заместителя и руководителя местного райотдела полиции.

Соратника российских оккупантов обнаружили даже на Львовщине. Служба безопасности Украины изменника уже задержала. Спецслужбы России корректировали его работу и он выполнял враждебные задания. СБУ сообщила, что злоумышленник ранее отбывал наказание на оккупированных территориях. В это время ему российские захватчики и предложили так называемое сотрудничество. Хотели, чтобы тот передавал разведданные. Тот согласился и теперь будет отвечать за предательство перед судом.

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