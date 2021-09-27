За готовность жертвовать: оппозиционерку Колесникову наградили премией имени Вацлава Гавела

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову наградили премией имени Вацлава Гавела. Ее вручила Парламентская ассамблея Совета Европы.

Поскольку Колесникова не могла присутствовать на событии, от ее имени награду получила сестра Татьяна Хомич. Объявил победителя председатель ПАСЕ Рик Дамс.

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По его словам, Колесникова проявила смелость о готовности в ущерб себе рисковать собственной безопасностью ради большей цели.



Премию Колесниковой забрала сестра Татьяна Хомич / Скриншот с онлайн-трансляции ПАСЕ

Комиссия в конце августа выбрала Колесникову в тройку претендентов на премию, вместе с:

правозащитной организацией "Репортеры без границ";

правозащитником из Бурунди Жерменом Рукуки.

В ПАСЕ считают Колесникову – символом борьбы оппозиции Беларуси за основные гражданские и политические права и свободы.

Что известно о премии Гавела? Соответствующую премию Парламентская ассамблея Совета Европы выдает за значительные заслуги в области защиты прав человека. Награду учредили в 2013 году в честь известного бывшего чешского государственного деятеля. Напомним, что в апреле премию Гавела вручили феминистке из Саудовской Аравии Луджейн аль-Газлуль.

Судьба Марии Колесниковой: основное

В сентябре 2020 года Марию Колесникову похитили агенты безопасности. Ее обвинили в захвате власти.

Позже выдвинули новые обвинения – инкриминировали создание экстремистской организации.

В сентябре 2021 года Колесникову вместе с Максимом Знаком приговорили к более 10 годам тюрьмы.

Европейский Союз требует освободить белорусских оппозиционеров.

Текст публикации ПАСЕ в твитере:

Госпожа Колесникова, которая сейчас находится в тюрьме, "обнаружила настоящее мужество в том, что была готова рисковать собственной безопасностью ради высшего дела".

@PACE_President вручила награду сестре @TatsianaKhomich.