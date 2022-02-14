Больше всего – из ОПЗЖ: за пределами Украины находятся более 20 депутатов, – СМИ

На фоне угроз нападения России из Украины стали выезжать нардепы. По состоянию на 12:00 14 февраля за границей уже находятся 23 депутата.

Среди тех, кто поспешил вылететь из Украины, немало представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Например, Илья Кива или Наталья Королевская. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

К теме Зеленский уверяет, что не вывезет семью из Украины

Кто уехал за границу

Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Аликсейчук Александр – 5 февраля вылетел в Доху (Катар); Аллахвердиева Ирина – 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ); Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия); Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция); Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар); Иванисов Роман – 11 февраля вылетел в Париж (Франция); Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталия – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия); Кривошеев Игорь – 4 февраля отправился в Мадрид (Испания); Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция); Нагорняк Сергей – 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария); Новинский Вадим – 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия); Пивоваров Евгений – 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ); Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия); Устинова Александра – 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия); Железняк Роман – 12 февраля отправился в Париж (Франция); Шпенов Дмитрий – 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария); Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция); Яковенко Евгений – 12 февраля улетел в Стамбул (Турция); Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.

СМИ также писали, что, кроме нардепов, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Мол, в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Реакция Зеленского

Президент отреагировал на отсутствие нардепов и олигархов. Зеленский отметил, что они должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство и руководство сделают "серьезные выводы".

Глава государства подчеркнул, что сейчас – решающий для страны момент. Сам Зеленский заверил: его семья находится в Киеве. Выезжать, при любых обстоятельствах, не собираются.

К теме – Зеленский прокомментировал вылет олигархов чартерными рейсами и сказал, где находится его семья: