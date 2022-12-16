Путина предупреждали о "катастрофических последствиях" перед вторжением в Украину, – FT

16 декабря 2022, 12:34
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Источник:

Financial Times

За месяц до полномасштабного вторжения "высшие экономические доверенные лица" предупреждали Путина о "катастрофических последствиях" в случае эскалации в Украине. Однако диктатор не прислушивался к ним.

За месяц до полномасштабной войны резиденцию диктатора в Ново-Огарево под Москвой посетили глава "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, информирует 24 канал.

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Предупреждали о "катастрофических последствиях", но убедить не смогли

Герман Греф приготовил презентацию на 39 страниц о "катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины возрастет". В частности, диктатора предупредили о:

  • жестких санкциях, которые создадут панику на финансовых рынках и отвергнуть российскую экономику десятилетия назад;
  • за два года валовой внутренний продукт России может упасть на 30% в долларовом эквиваленте;
  • инфляция заставит Центральный банк поднять процентные ставки до 35%, сократив реальные доходы на пятую часть;
  • качество жизни россиян значительно ухудшится.

По данным издания, Путин прервал презентацию и спросил, что должно сделать государство во избежание худших санкций. Однако слишком робкие, чтобы предостеречь диктатора от военной эскалации, технократы не имели четкого решения. К тому же так и "не смогли заставить себя сказать Путину, что он рискует стать жертвой геополитической катастрофы". Так что Греф и Набиуллина просто уехали.

Они были смелыми, чтобы попросить о встрече. Но не смогли передать сообщение и дать единственный ответ,
– подытожил собеседник FT.

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Обратите внимание! 15 декабря США расширили санкционный список против России. Ограничения были наложены на губернаторов Курской и Белгородской областей, одного из крупнейших российских олигархов Владимира Потанина и других россиян. Кроме того, под санкциями еще 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг России.

 

Автор: Юлія Лобурак