За месяц Россия перебросила на Донбасс 19 колонн с вооружением и 8 вагонов с боеприпасами

24 ноября 2021 , 21:51
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Источник:

Укринформ

Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса 40 вагонов-цистерн с горючим, а также 8 вагонов с боеприпасами. Соответствующие данные зафиксировали в течение 9 октября – 11 ноября.

Миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности сообщила, что в вагонах-цистернах содержатся горюче-смазочные материалы. Их общая грузоподъемность составляет 2 399 тонн.

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Кроме того, в течение указанного периода в Украину из страны-агрессора прибыли 19 колонн грузовиков. В частности, в некоторых из них насчитали до 15 единиц транспорта.

Эти грузовики "были загружены различными видами вооружения и боеприпасов".

Командование вооруженных сил России продолжает повышать боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,
– говорится в сообщении.

В частности, на оккупированные территории привезли:

  • ручные гранаты РГО и РГН;
  • противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50;
  • переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла";
  • системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель";
  • 3 БПЛА "Орлан-10";
  • один БПЛА "Гранат-1".

Арахамия о стягивании российских войск

  • Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этот раз Кремль играет в игру "большая угроза".
  • По словам политика, сейчас целью страны-агрессора является добиться максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока-2".
  • Арахамия заверил, что Украина прорабатывает различные сценарии развития событий. Украина должна всегда быть начеку. Такими стали современные реалии, в которых живут миллионы людей.
Заметьте! Исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов заявил, что зимой 2021 – 2022 концентрация войск России вблизи украинской границы может стать выше, чем была весной 2021 года.
Автор: Мар'яна Бекало