За месяц Россия перебросила на Донбасс 19 колонн с вооружением и 8 вагонов с боеприпасами

Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса 40 вагонов-цистерн с горючим, а также 8 вагонов с боеприпасами. Соответствующие данные зафиксировали в течение 9 октября – 11 ноября.

Миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности сообщила, что в вагонах-цистернах содержатся горюче-смазочные материалы. Их общая грузоподъемность составляет 2 399 тонн.

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Кроме того, в течение указанного периода в Украину из страны-агрессора прибыли 19 колонн грузовиков. В частности, в некоторых из них насчитали до 15 единиц транспорта.

Эти грузовики "были загружены различными видами вооружения и боеприпасов".

Командование вооруженных сил России продолжает повышать боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

В частности, на оккупированные территории привезли:

ручные гранаты РГО и РГН;

противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50;

переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла";

системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель";

3 БПЛА "Орлан-10";

один БПЛА "Гранат-1".

Арахамия о стягивании российских войск

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этот раз Кремль играет в игру "большая угроза".

По словам политика, сейчас целью страны-агрессора является добиться максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока-2".

Арахамия заверил, что Украина прорабатывает различные сценарии развития событий. Украина должна всегда быть начеку. Такими стали современные реалии, в которых живут миллионы людей.