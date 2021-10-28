За месяц заключения Саакашвили посетили более 100 раз

Около месяца Михеил Саакашвили находится в тюрьме в Грузии. За это время у него чуть ли не каждый день были посетители.

Всего с 1 октября грузинского экс-президента посетили 104 раза. Наибольшее количество визитов в Саакашвили совершили его адвокаты.

Кстати Саакашвили отказывается от анализов и процедур, облегчающих его голодание

В основном Саакашвили посещают адвокаты

Так, защитники Михеила Саакашвили наведывались к нему 57 раз. Отчитываясь об этом, власти намекают на то, что относятся к экс-президенту, как и к обычным заключенным.

На сегодняшний день к Михеилу Саакашвили нанесено 104 визита, 57 из них – встреча с адвокатами,

– отчитались в пенитенциарной службе.

В комнате встреч поставили барьер

27 октября в комнате для свиданий, где Саакашвили видится со своими визитерами, установили стеклянную перегородку. Ее установили от пола и до потолка. Политик сразу же сообщил об этом через своих адвокатов и назвал притеснением.

Впрочем, в учреждении утверждают, что это необходимость. Мол, адвокаты Михеила Саакашвили отказывались выполнять карантинные требования. Защитники должны посещать задержанного только с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до визита.

Кто уже посещал Саакашвили: коротко