За минувшие сутки ВСУ отразили 10 вражеских атак на Донбассе

Украинские военные за сутки 16 апреля отразили 10 атак российских оккупантов на Донбассе. Также наши бойцы разбили множество вражеской техники.

Захватчики понесли огромные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Потери россиян за сутки

15 танков,

24 единицы бронированной техники,

13 воздушных целей.

Маляр рассказала о ситуации в городах на Востоке Украины. В частности, в течение суток россияне совершали авиационные удары по Мариуполю и штурмовые действия в районе морского порта. Сейчас власти проверяют информацию о том, что враг готовится к десантной штурмовой операции.

Мариуполь – это щит для всей Украины, сдерживающий российские войска от продвижения,

– подчеркнула чиновница.

Она добавила, что в Харькове ситуация стабильно сложная, потому что часть города блокируется. Однако Харьков мужественно стоит.

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