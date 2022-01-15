За один час, – Лукашенко заявил, что миссию ОДКБ в Казахстане разработал он с Путиным
Источник:Белта
Александр Лукашенко решил напугать "недоброжелателей" военной миссией Организации Договора о коллективной безопасности. Более того, он утверждает, что операцию в Казахстане разработали лично президенты России и Беларуси.
Лукашенко встретился с белорусскими военнослужащими, участвовавшими в миссии ОДКБ в Казахстане.
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Самопровозглашенный президент говорит, что, мол, воевать с ОДКБ опасно.
Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ,
– утверждает Лукашенко.
По его словам, главный итог операции – победить ОДКБ невозможно.
Миссию в Казахстане разработали Путин и Лукашенко
Лукашенко заявил, что операцию в Казахстане до деталей разработали президенты России и Беларуси. Более того, в течение одного часа.
"Министерство обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан", – говорит Лукашенко.Обратите внимание! Белорусские протесты начались в августе 2020 года. Они продолжались около полугода, то есть значительно длиннее, чем в Казахстане. При этом никакие силы ОДКБ туда не вводились.
Войска ОДКБ в Казахстане: что известно
- После начала протестов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.
- После этого в Организации заявили, что направят в страну своих "миротворцев". Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран.
- 11 января появилась информация о том, что основную миссию ОДКБ завершили. 13 января стартовал поэтапный вывод контингента, который продлится 10 дней.
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